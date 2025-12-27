Haberler

Ankara'da "Terörsüz Türkiye'ye Evet" programı düzenlendi

Ankara'da 'Terörsüz Türkiye'ye Evet' programı düzenlendi
Güncelleme:
Ankara'da, Terörsüz Türkiye Platformu tarafından "Terörsüz Türkiye'ye Evet" programı düzenlendi.

Ankara'da, Terörsüz Türkiye Platformu tarafından "Terörsüz Türkiye'ye Evet" programı düzenlendi.

Platform Kurucu Genel Başkanı Turgut Lenk, bir otelde düzenlenen programdaki konuşmasında, 23 ilde Terörsüz Türkiye Projesini ve etkinlikleri sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" projesini devlet nezdine alarak çok güzel gelişmelere vesile olduklarını belirten Lenk, "Siyasi bir partinin oluşumu olarak değil sadece milletimiz, vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri olarak birleşerek Türkiye'yi terörsüz bir Türkiye yapma hayalimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Lenk, projeye 8 aydır emek verdiğini belirtip hayallerinin gerçekleşmeye başladığını dile getirerek, kanaat önderleri ve aşiret temsilcilerinin de sürece fazlaca katkı sunduğunu ifade etti.

Yaklaşık 8 ayın sonunda büyük bir oluşum ve yol haritası çizdiklerini ifade eden Lenk, "Allah'ın izniyle her tarafta biz bunu sesimizi yükselterek Terörsüz Türkiye'ye için bu toplulukta sonuna kadar mücadele vereceğiz." diye konuştu.

Program kapsamında Hatay Medeniyetler Korosu'nun videosu ile Alagöz Kültür Merkezi'nin "Anadolu Destanları" dans videosu da gösterildi.

Yönetim kurulunda bulunan konfederasyon başkanları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden aşiret temsilcileri ile kanaat önderleri ile vakıf ve konfederasyon başkanları da konuşmalar yaparak terörle mücadelede toplumsal dayanışma ve birlik vurgusu yaptı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
