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Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 178 şüpheli tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 225 şüpheliden 178'i tutuklandı, 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 178'i tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 212'si "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, 6'sı başsavcılıkça serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğince yapılan sorgu işleminin ardından 178 şüpheli tutuklandı, 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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