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Mamak'ta Kadın Cinayeti, Şüpheli İntihar Etti

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Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı kadını öldüren kişi intihar etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı kadını öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, dün Fahri Korutürk Mahallesi'nde Aslan Çimen ile Neslihan K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çimen, Neslihan K'yi başına silahla ateş ederek öldürdü.

Olay yerinden kaçan Çimen'in, arabasında aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA
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