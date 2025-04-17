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Ankara'da Tarihi Uyuşturucu Operasyonu: 602 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen Narkokapan-Ankara operasyonunda yakalanan şüpheli sayısının 602'ye ulaştığını duyurdu. Operasyona 4,768 polis ve özel eğitimli köpekler katıldı.

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali yerlikaya Ankara'da yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli sayısının 602'ye ulaştığını açıkladı.

Bugün Ankara'da  Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan Narkokapan-Ankara operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyona 4 bin 768 polisi bin 460 ekibi, 40 özel eğitimle dedektör köpeği 4 insansız hava aracı ve hava destek unsurları katıldı. İçişlieri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu operasyonda şu ana kadar yakalanan şüpheli sayısının 602'ye ulaştığını belirtti. Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

"Yakalanan Şüpheli Sayısı 602 Oldu" Bugün NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor"

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Kaynak: ANKA / Güncel
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