Ankara'da tarihi Karahoca Camisi restorasyonu tamamlandı

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Haymana Belediyesi iş birliğiyle restorasyonu yapılan tarihi Karahoca Camisi'nin açılışı yapıldı.

Haymana ilçesi Karahoca Mahallesi'nde bulunan 118 yıllık tarihi cami, restorasyonun ardından gerçekleştirilen törenle yeniden ibadete açıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programına, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Yıldız, programda, bu eserin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Fevkalade manevi değeri yüksek bir caminin, 3 ayların başlangıcı gibi çok anlamlı bir günde restorasyonunu tamamlayarak açılışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Daha sonra Turgut, Yıldız ve Aksu'ya desteklerinden ötürü plaket takdim etti.