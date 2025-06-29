Ankara'da Tanışma Uygulamaları Üzerinden Tuzağa Düşüren Çete Çökertildi

Ankara'da Tanışma Uygulamaları Üzerinden Tuzağa Düşüren Çete Çökertildi
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Ankara'da, tanışma uygulamaları üzerinden erkekleri tuzağa düşüren bir çeteye yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 8'i tutuklandı. Şüphelilerin, mağdurlardan zorla para tahsil ettiği ve tehditlerde bulunduğu tespit edildi.

ANKARA'da tanışma uygulamaları üzerinden iletişime geçtikleri erkekleri tuzağa düşüren çete çökertildi. 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, tanışma uygulamaları üzerinden mağdurları tuzağa düşüren suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kadın profilleri üzerinden iletişim kurulan mağdurların, örgüt üyelerince özel olarak seçildiği ve alkollü bir işletmeye davet edildiği belirlendi. Şüphelilerin, burada yüklü adisyonlar düzenleyerek mağdurlardan zorla para tahsil ettiği, ödemeyi reddedenlere yönelik tehdit, darp ve baskı uygulandığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu, aralarında yazıcı, garson, güvenlik ve işletmeci pozisyonundaki şüphelilerin de bulunduğu 19 olaya karıştığı tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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