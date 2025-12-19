Haberler

Ankara'da bindiği taksiden 15 bin lira çaldığı gerekçesiyle yakalanan kadın şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bindiği taksiden 15 bin lira çalan kadın şüpheli T.K. gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bindiği taksiden 15 bin lira çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Altındağ'da taksideki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

İncelemede şüpheli T.K'nin taksinin ön koltuğuna müşteri olarak bindiği, çantasını kamufle ederek kolçağın içinden 4 bin lira, torpidodan da 11 bin lira olmak üzere 15 bin lirayı çaldığı ve daha sonra araçtan indiği tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan kadın zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
