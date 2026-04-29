Ankara'da takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ankara-Adana yolu Karaoğlan Mahallesi mevkisinde 06 BEM 578 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut