Ankara'da takla atan otomobilin çarptığı tır sürücüsü hayatını kaybetti

Mamak ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobil, park halindeki tıra çarparak sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden oldu. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin çarptığı tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

Samsun Ankara yolu Ankara istikameti Ortaköy mevkisinde E.D. (18) idaresindeki 06 FOA 643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Daha sonra yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna savrulan otomobil, park halindeki 07 ZZ 401 plakalı tırdan inen sürücü O.D.B'ye (41) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü E.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
