Ankara'da tahta paletlerin depolandığı alanda yangın
Ankara Yenimahalle'de tahta paletlerin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kadircan GÜLER-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA, - ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde tahta paletlerin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde bulunan tahta paletlerin depolandığı otluk alanda çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı