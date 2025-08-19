Ankara'da Sürücünün Tehlikeli Trafik Kaçamağı

Ankara'da Sürücünün Tehlikeli Trafik Kaçamağı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde trafik yoğunluğundan kaçmaya çalışan bir sürücünün cipini kaldırıma çıkarması ve ardından toprak alana yönelmesi saniye saniye görüntülendi.

ANKARA'da trafik yoğunluğundan kaçmaya çalışan bir sürücü cipiyle önce kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki toprak alana yöneldi. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kent içi trafik yoğunluğundan kaçmaya çalışan bir sürücü, aracını kaldırıma sürdü. Kaldırımda kısa bir mesafe ilerleyen araç, daha sonra yol kenarında bulunan toprak alana çıktı. Sürücünün bu tehlikeli girişimi yolda bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın toprak alandan çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.

