Ankara'da Sürdürülebilir Doğa ve Bilim Şenliği Düzenlendi

Ankara'da Sürdürülebilir Doğa ve Bilim Şenliği Düzenlendi
Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi tarafından 'Sürdürülebilir Doğa ve Bilim Şenliği: Yeşil Vatan Koruyucuları' temasıyla düzenlenen etkinlikte çocuklara doğa bilinci aşılandı. Prof. Dr. Figen Gürsoy, yeşil vatanın korunmasının önemine vurgu yaptı.

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğünce öğrencilerin katılımıyla "bilim şenliği" yapıldı.

Etkinlik, üniversitenin Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda "Sürdürülebilir Doğa ve Bilim Şenliği: Yeşil Vatan Koruyucuları" temasıyla düzenlendi.

Ankara'nın farklı okullarından öğrencilerin katıldığı şenlikte konuşan Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Figen Gürsoy, merkez olarak yaptıkları etkinliklerle çocuklarda doğaya yönelik farkındalık ve duyarlılık kazandırmayı, onların birer yeşil vatan koruyucusu olmalarını amaçladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Gürsoy, "Yeşil vatan geleceğimizdir. Topraklarımıza, ormanlarımıza, suyumuza sahip çıkmalı ve korumalıyız. Sürdürülebilir bir yaşam için yeşil vatanımızı korumak önemli bir sorumluluğumuzdur." dedi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Ankara İtfaiyesinin 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde pek çok kişiyi kurtaran canlı insan arama kurtarma K9 köpeği Çakıl, şenlikte gösteri yaptı.

Öğrenciler, Güneş Meydanı'nda kurulan stantları da gezdi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
