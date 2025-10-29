Ankara'da Şüpheli Paketten 9 Kilogram Uyuşturucu Çıktı
Mamak ilçesinde bulunan bir şüpheli pakette 9 kilogram uyuşturucu tespit edildi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, paketi inceleyerek uyuşturucuyu narkotik ekiplerine teslim etti. Soruşturma devam ediyor.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan şüpheli paketten 9 kilogram uyuşturucu çıktı.
Natoyolu Caddesi'ndeki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) bağlı su deposu yanında şüpheli paket bulunduğu ihbarı üzerine polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, şüpheli paketin içinde 9 kilogram uyuşturucu olduğunu belirledi.
Narkotik ekiplerine teslim edilen uyuşturucuya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel