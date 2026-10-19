Ankara'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı

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ANKARA'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, K.Ö.'nün liderliğini, A.A.'nın ise yöneticiliğini yaptığı öne sürülen örgütün uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı, ruhsatsız silah bulundurduğu ve sattığı belirlendi. Örgüt üyelerinin hiyerarşik yapı içerisinde hareket ettiği, cezaevinde bulunan ve firari durumdaki üyelere maddi destek sağladığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer 11 şüpheliden 5'i tutuklama, 6'sı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe 5 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı