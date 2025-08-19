Ankara'da Su Kesintisi Duyurusu

Güncelleme:
Pursaklar ilçesi ve Keçiören Bağlum semtinde yarın saat 21.00'den itibaren su kesintisi uygulanacak. ASKİ, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu kesintinin 21 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti.

Ankara'nın Pursaklar ilçesi ile Keçiören ilçesinin Bağlum semtinde yarın saat 21.00'den itibaren su kesintisi yapılacak.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kapasitesinin altında hizmet veren Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde bakım, onarım ve revizyon çalışması yapılacak.

Bu nedenle, Pursaklar ilçesi ve Bağlum semtinde yarın saat 21.00 itibarıyla su kesintisi uygulanacak. Su kesintisinin 21 Ağustos'ta Pursaklar'da 12.30'da, Bağlum'da ise 15.00'te sona ermesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
