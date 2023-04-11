Ankara'da son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 36 kişi tutuklandı
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Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 311 zanlıdan 36'sı tutuklandı.
Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 311 zanlıdan 36'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 311 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Aramalarda 57 kilo 300 gram esrar, 7 kilo 100 gram kokain, 2 kilo 500 gram metamfetamin, 235 gram bonzai, 81 gram eroin, 5 gram skunk, 4 bin 644 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kaynak: AA / Güncel