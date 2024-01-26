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Ankara'da Silahlı Saldırı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olayda, ilişkilerini sonlandırdıkları iddia edilen bir kadın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde silahla vurulan 44 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir sitede, ilişkilerini bir süre önce sonlandırdıkları iddia edilen Ayşegül Ç. ile M.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A'nın tabancayla ateş ettiği Ayşegül Ç. hayatını kaybetti.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yaşamkent Mahallesi Çankaya Ankara Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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