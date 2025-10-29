Haberler

Ankara'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Tutuklama

Güncelleme:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi Kaman Sokak'ta 26 Ekim'de kimliği belirlenemeyen bir kişi, silahla Fikret T. ile Doğantepe Mahallesi 8. Cadde'de Gazi K'yi yaralamış, ağır yaralanan Gazi K, müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla O.E'yi saklandığı evde olaylarda kullandığı silahla yakaladı. Soruşturma kapsamında, O.E'nin babası F.E. ve kendisine yardım eden A.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.E. ve A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
