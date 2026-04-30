Ankara'da silah tehdidiyle gasp yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde vatandaşları tuzağa düşürerek cebir ve silahlı tehdit yoluyla gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, para karşılığı ilişki vaadiyle kişileri buluşmaya çağırdıkları ve burada silah tehdidiyle gasp ettikleri öne sürülen E.N.B. ve E.A., Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Operasyonda şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.