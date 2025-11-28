Ankara'da Siber Suç Soruşturmasında 4 Şüpheli Tutuklandı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram sosyal iletişim platformu üzerinden "C7K" isimli kanal vasıtasıyla bir araya geldikleri ve birden fazla suç işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, aralarında suça sürüklenen çocukların (SSÇ) da bulunduğu şüpheliler hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemine girme", "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" ve 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile 4 şüphelinin tutuklandığı, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildiği bildirildi.

12 çocuk hakkında işlemler sürüyor

Soruşturma kapsamında 12 suça sürüklenen çocuk hakkında da gözaltı ve ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.