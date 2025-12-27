Haberler

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara Seymenleri, kortej ve gösteri düzenleyerek vatandaşların ilgisini çekti.

SEYMEN KORTEJİ DÜZENLENDİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara Seymenleri, tren garından Ulus Zafer Anıtı'na kadar kortej düzenledi. Seymenler, eski TBMM binası ile Ulus Meydanı'nda Seymen Alayı gösterisi düzenledi. Vatandaşlar, çocuk seymenlerin de yer aldığı gösteriyi ilgiyle takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

