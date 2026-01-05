Ankara'da seyir halindeki kamyona pompalı tüfekle ateş açan 3 şüpheli tutuklandı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki bir kamyona pompalı tüfekle ateş açan 3 kişi, tutuklandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı ve olay anı cep telefonu ile kaydedildi.
Anadolu Bulvarı'ndaki olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, olay anı, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtlarda, şüphelilerin aracın camından kamyona ateş açtığı görülüyor.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel