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Dini duyguları sömüren dolandırıcı yakalandı

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Ankara'da dini duyguları istismar ederek kendini 'Sofi Serkan' olarak tanıtan şüpheli, aralarında şehit polis eşinin de bulunduğu 50 kişiyi dolandırdı. Operasyonla yakalanan zanlının emniyet işlemleri sürüyor.

Ankara'da dini duyguları kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen ve aralarında şehit polis memurunun eşinin de bulunduğu 50 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kendisini sosyal medyada "Sofi Serkan", "Ahmet Hoca" olarak tanıtan şüpheli S.C.İ'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, şüphelinin sosyal medyada büyü yapma, büyü bozma şeklinde içerikler ürettiği, kişilerin dini inançlarını suistimal ederek, kurban, adak, malzeme ücreti adı altında maddi menfaat sağladığı tespit edildi.

Şüphelinin, 2017'de Bursa'da gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olan polis memurunun eşi ve 50 kişiyi de bu yöntemle dolandırdığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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