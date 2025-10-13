Haberler

Ankara'da Sahte Diploma ve Sürücü Belgesi Operasyonu: 5 Sanık Yeniden Tutuklandı

Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte belgeler düzenlediği suçlamasıyla 199 sanığın yargılandığı davada, geçici tahliye edilen 5 sanık, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

ANKARA'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlediği suçlamasıyla 199 sanığın yargılandığı davada, tahliye edilen 5 sanık yeniden tutuklandı.

Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerine ait elektronik imzaların kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çeteye ilişkin davada tutuklu 5 sanık hakkında geçen cuma günü verilen tahliye kararına; bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılığın itirazı üzerine, çetenin lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu ile birlikte Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı yeniden tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
