Ankara'da Sahte Diploma ve Sürücü Belgesi Operasyonu: 5 Sanık Yeniden Tutuklandı

ANKARA'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlediği suçlamasıyla 199 sanığın yargılandığı davada, tahliye edilen 5 sanık yeniden tutuklandı.

Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerine ait elektronik imzaların kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çeteye ilişkin davada tutuklu 5 sanık hakkında geçen cuma günü verilen tahliye kararına; bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılığın itirazı üzerine, çetenin lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu ile birlikte Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı yeniden tutuklandı.