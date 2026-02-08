Haberler

Ankara'da pompalı tüfekli kavga kamerada: 2 gözaltı

Güncelleme:
Ankara'nın Mamak ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada iki kişi gözaltına alındı. Olayın görüntüleri cep telefonlarıyla kaydedildi.

ANKARA'da husumetli iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi 928'inci Cadde'de meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, sokakta buluşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile bir kişi, yanında bulunan pompalı tüfeği çıkararak ateş etmeye çalıştı ancak silah ateş almadı. O sırada karşı taraftan biri, otomobille elindeki pompalı tüfek olan kişiye çarparak kaçtı. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kavgada E.E.B., hafif yaralandı.

Olaya ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması sonrası polis, inceleme başlattı. Polis, şüphelilerden K.O ve E.B.'yi suç aletleri ile birlikte yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
