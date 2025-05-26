Ankara'da Polislere Saldırı: 12 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara'da Polislere Saldırı: 12 Kişi Gözaltına Alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislere saldıran 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Saldırıda beş polis memuru hafif şekilde yaralandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislere saldıran 12 kişinin tespit edildiğini ve gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ankara'da, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırganın; R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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