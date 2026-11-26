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Ankara'da bir kişinin telefonda dolandırılmaya çalışılması polisin dikkati sayesinde önlendi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin emekli Ramazan B. (76) ile telefonda iletişim kurduğunu belirledi.

Bunun üzerine Ramazan B'nin ikametine giden ekipler, bu kişinin eşinden bankaya gittiğini öğrenince banka şubesiyle irtibata geçerek hesaba bloke konulmasını sağladı.

Ekipler, Ramazan B'nin şüphelilerin verdiği banka hesabına 810 bin lira aktarılmasını engelleyerek mağduriyet yaşamasının önüne geçti.

Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ramazan B, gazetecilere, telefonda kendisini komiser olarak tanıtan kişinin, adının FETÖ soruşturması kapsamında 41 kişiyle birlikte suça karıştığını söylediğini anlattı.

Şüphelilerin kendisinden altınlarını kuyumcuda bozdurup parasını bankaya yatırmasını istediklerini anlatan Ramazan B, bankadan çıktığı sırada polis ekiplerinin yanına geldiğini söyledi.

Polis ekiplerinin dolandırıldığını, parasının bankada bloke edildiğini söylediğini aktaran Ramazan B, "Ankara emniyetine çok teşekkür ederim. Bu bize bir ders olur diye bekliyoruz. Biz çok aldatılıyoruz. Hafızamızı yer yer kaybettiğimiz zamanlar oluyor, bunların tuzağına düşebiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA