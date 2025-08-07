Ankara'da Park Halindeki Motosiklet Hırsızlığı
Ankara'nın Dikmen ilçesinde kar maskeli bir hırsız, park halindeki motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, saat 06.50 sıralarında Dikmen ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyerek, motosikletin bulunduğu noktaya gelen kar maskeli hırsız, önce etrafı kontrol etti. Yaklaşık bir dakikalık uğraşın sonunda motosikleti çalıştıran hırsız, olay yerinden uzaklaştı.
Motosikletin sahibi Mehmet Arıkan, sabah evinden çıktığında 06 FN 8976 plakalı motosikletini bıraktığı yerde bulamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Arıkan, motosikletinin çalınma görüntüsünü buldu. Polise şikayette bulunduğunu bildiren Arıkan, henüz motorunun bulunamadığını söyledi.