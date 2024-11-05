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Ankara'da Özel Hastanede Küçük Çaplı Yangın

Ankara'da Özel Hastanede Küçük Çaplı Yangın
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir özel hastanenin laboratuvar bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sonrası personel ve hastalar güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Ankara'da özel bir hastanenin laboratuvar bölümünde çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Çankaya ilçesi Mebusevleri Mahallesi'ndeki bir hastanenin laboratuvar bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Personel ve hastaların tedbir amacıyla tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Laboratuvar bölümünde küçük çaplı hasarın oluştuğu hastanede, itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından hastalara yeniden hizmet verilmeye başlandı.

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel
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