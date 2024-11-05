Ankara'da Özel Hastanede Küçük Çaplı Yangın

Ankara'da özel bir hastanenin laboratuvar bölümünde çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Çankaya ilçesi Mebusevleri Mahallesi'ndeki bir hastanenin laboratuvar bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Personel ve hastaların tedbir amacıyla tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Laboratuvar bölümünde küçük çaplı hasarın oluştuğu hastanede, itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından hastalara yeniden hizmet verilmeye başlandı.