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Polatlı'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Polatlı'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Berat Koyuncu hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Berat Koyuncu, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Berat Koyuncu yönetimindeki 06 EIR 481 plakalı motosiklet ile U.D.Ç. idaresindeki 06 FB 1517 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Koyuncu'nun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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