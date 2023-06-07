Ankara'da Otomobilin Çarptığı İnşaat İşçileri Yaralandı

Otomobilin çarptığı 2 inşaat işçisi yaralandı; kaza kamerada

ANKARA'da, inşaat işçileri Mustafa Değirmenci (38) ve Mesut Karabıyık'a (36), inşaat molozlarını çöpe boşalttıkları sırada hızla gelen bir sürücünün kullandığı otomobil çarpıp kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Sabah kafede çalışırken çuvalları boşaltmak için arkadaşla dışarıya çıktık. Tam arkamızı dönmeden otomobil çok hızlı bir şekilde geçti. Ayaklarımıza arkadan çarptı. Arkadaşım direkt yere düştü, ben de topallayarak arabanın arkasından baktım ama plakasını alamadım. Sağlık ekipleri gelip bizi hastaneye götürdü. Benim ayağım kırıldı, arkadaşımı da ameliyata aldılar. Şimdi durumu daha iyi."