Ankara'da Otomobile Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde seyir halindeki bir otomobile silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Stat Caddesi'nde seyreden Haydar T. idaresindeki 06 DYD 244 plakalı otomobile av tüfeğiyle ateş açıldı.
Çok sayıda saçmanın isabet ettiği aracın sürücüsü yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.