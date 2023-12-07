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Ankara'da Otomobile Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

7 Aralık 2023 16:38 Son Güncelleme: 16:40 Abone Ol

Ankara'nın Çubuk ilçesinde seyir halindeki bir otomobile silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.