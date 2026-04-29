Gölbaşı'nda Takla Atan Otomobilde 1 Ölü, 2 Yaralı

Gölbaşı'nda Takla Atan Otomobilde 1 Ölü, 2 Yaralı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak su kanalına düştüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza geç saatlerde Gölbaşı ilçesinin girişinde meydana geldi. Sürücüsüün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BEM 578 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak, yol kenarındaki su kanalına savruldu. Vatandaşların ihbarı bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı

Açıkça adres gösterip katliam talimatı verdiler
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç talip

Bilardo masasında taciz intikamı! Karısına dokunan adamı tek yumrukla nakavt etti!

Karısının mahrem yerine dokunan adamı tek yumrukla nakavt etti!
55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı ikiz bebek bekliyor

Geçen yıl dünyaevine girmişti: Ünlü isim mutlu haberi paylaştı

Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı

Açıkça adres gösterip katliam talimatı verdiler
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu

Ormanlık alandan gelen kötü kokunun altından vahşet çıktı