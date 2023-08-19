Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'nın Evren ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.