Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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ANKARA'nın Evren ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Niğde otoyolunda, Evren ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ömer Kaya'nın (72) kontrolünü yitirdiği 16 BAA 961 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, araçtan fırlayan sürücü Kaya, hayatını kaybederken F.Z.D. (63) ise yaralandı. F.Z.D., ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Görgülü - Güncel