Başkentte kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü
Ankara Sıhhiye Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, korkulukları kırarak Atatürk Bulvarı'na düştü. Kazada yaralanan sürücü H.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sıhhiye Köprüsü'nde sürücü H.H'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 DNF 488 plakalı otomobil, korkulukları kırarak Atatürk Bulvarı'na düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan H.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası bir bölümü trafik akışına kapanan bulvar, aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan