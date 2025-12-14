Haberler

Otomobil tutkunu Himmet'in hayali için yüzlerce araçla konvoy

Otomobil tutkunu Himmet'in hayali için yüzlerce araçla konvoy
Güncelleme:
Ankara'da otomobil tutkunu 11 yaşındaki Himmet Düz için sosyal medyada yapılan çağrı üzerine 300'ü aşkın kişi araçlarıyla konvoy oluşturdu. Himmet'in annesi, aile içi şiddet nedeniyle yaşadıkları zorlukları paylaştı.

ANKARA'da otomobil tutkunu 11 yaşındaki Himmet Düz için sosyal medyada yapılan çağrı üzerine bir araya gelen vatandaşlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Ankara'da kuaförlük yapan Yasin Kirazlı (32), 'Meleklerin abisi' isimli sosyal medya hesabında, iddiaya göre babasından gördüğü şiddet nedeniyle kekeme olan Himmet Düz'ün otomobil sevgisini paylaştı. Sosyal medyada yayılan görüntü sonrasında Türkiye'nin farklı illerinden 300'ü aşkın otomobil sürücüsü Ankara'ya geldi. Üreğil Millet Bahçesi'nde toplanan araçlara Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de eşlik etti. Himmet, oluşturulan konvoyda annesi Bahar ve 2 kardeşiyle birlikte şehri turladı.

'KORKUDAN KEKEME KALDI'

Himmet'in annesi Bahar Düz (27) çocuklarıyla birlikte aile içi şiddete maruz kaldıklarını ve boşanma aşamasında olduklarını belirterek, "Eşim sürekli şiddet uyguluyordu. Boşanma aşamasında olduğum için baskı gördüm eşim tarafından. Tehdit edildim. Çocuklarıma koruma kararı aldım. Psikolojisi bozuktu, çocuklarımın üçüne de şiddet uyguluyordu" dedi.

Anne Düz, Himmet'in babasından gördüğü şiddet nedeniyle kekeme kaldığını söyleyerek, "6 yaşında kekeme oldu. Sürekli babası baskı yapıyordu. Onu yerden yere vuruyordu. Çocuk korkudan kekeme kaldı" ifadelerini kullandı. Himmet'in başarılı ve sevecen bir çocuk olduğunu belirten anne Düz, konvoya eşlik eden herkese teşekkür ederek, mutluluklarını dile getirdi.

Yasin Kirazlı ise "Bugünün aslında bir planı yoktu. Himmet'e her çocuğa sorduğum gibi sordum. Himmet'in isteğini sosyal medyadan paylaşınca Türkiye'nin dört bir yanından arabası olan herkes buraya geldi. Bu bir iyilik hareketi oldu" dedi.

Konvoyun ardından Himmet için gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
