Ankara'da Otobüs Durağına Çarpan Araç 6 Yaralıya Neden Oldu
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir hafif ticari aracın otobüs durağındaki bekleyenlere çarpması sonucunda 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde hafif ticari aracın otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hocalı Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel