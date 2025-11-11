Ankara'da Otobüs Durağına Çarpan Araç 6 Yaralıya Neden Oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde hafif ticari aracın otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hocalı Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.