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Ankara'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şahap Gürler Mahallesi 1199. Cadde üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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