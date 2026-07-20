Ankara'da çıkan ot yangını kontrol altına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan ot yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve helikopter sevk edildi.

Geniş alanda devam eden yangın, ekiplerce havadan ve karadan müdahale sonucu yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı.

Ayrıca, yangın çıkan bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için ekiplerce güvenlik önlemi alındı.

Bölgede havadan ve karadan yapılan soğutma çalışmaları ise devam ediyor.