Ankara'da Operasyon: 759 Suçlu Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 759 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 25-31 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 18, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 42, 5 yıla kadar hapis cezası olan 309 ve ifadeye yönelik aranan 386 kişi olmak üzere 759 kişi yakalandı.