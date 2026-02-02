Haberler

Ankara'da yarıyıl tatilin ardından okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu

Ankara'da yarıyıl tatilin ardından okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yarıyıl tatilinin sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte Ankara'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin dersbaşı yapmasıyla kentte sabah saatlerinde araç ve toplu taşıma duraklarında kalabalık oluştu.

Ankara'da yarıyıl tatilinin ardından okulların açılmasının da etkisiyle haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

Öğrencilerin dersbaşı yapmasının da etkisiyle Ankara genelinde sabah saatlerinde trafik yavaş ilerlerken, toplu ulaşımda özellikle otobüs durakları ve metro aktarma istasyonlarında kalabalık oluştu.

Tatilin sona ermesinin ardından okul servislerinin de yola çıktığı haftanın ilk iş gününde, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren trafik arttı.

Ankara'da merkez ilçelerden Konya, Samsun yolu gidiş geliş istikametleri ile Eskişehir ve İstanbul yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kentte bazı bölgelerde zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle de trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili dosyasında skandal diyalog: Sizin için küçük bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?

Skandal mesaj ifşa oldu: Bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?
Ünlü şarkıcı 20 metreden yere çakıldı! Korku dolu anlar kamerada

Sahne şovu kötü bitti! Ünlü şarkıcı 20 metreden yere çakıldı
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilmişti! Prenses Mette-Marit sessizliğini bozdu

Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilen prenses sessizliğini bozdu
Pedofili dosyasında skandal diyalog: Sizin için küçük bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?

Skandal mesaj ifşa oldu: Bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?
Macron da Epstein belgelerinden çıktı, ülke resmen ayaklandı

Gizli mesaj ifşa oldu, ülke ayaklandı: Derhal soruşturma başlatılsın
Ne yaptın sen Ronaldo! Çıkardığı kriz Fenerbahçe'yi etkiledi

Ne yaptın sen Ronaldo! Çıkardığı kriz Fenerbahçe'yi etkiledi