Ankara'da yarıyıl tatilin ardından okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu

Ankara'da yarıyıl tatilinin ardından okulların açılmasının da etkisiyle haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

Öğrencilerin dersbaşı yapmasının da etkisiyle Ankara genelinde sabah saatlerinde trafik yavaş ilerlerken, toplu ulaşımda özellikle otobüs durakları ve metro aktarma istasyonlarında kalabalık oluştu.

Tatilin sona ermesinin ardından okul servislerinin de yola çıktığı haftanın ilk iş gününde, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren trafik arttı.

Ankara'da merkez ilçelerden Konya, Samsun yolu gidiş geliş istikametleri ile Eskişehir ve İstanbul yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kentte bazı bölgelerde zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle de trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.