Ankara'da Öğrencilere Yürüyüş Engeli: 26 Gözaltı

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Bir grup üniversite öğrencisinin, tutuklu öğrencilerin ve siyasetçilerin serbest bırakılması amacıyla, Ankara Konur Sokak'ta 25 Nisan Cuma günü yapmak istedikleri yürüyüşe polisin müdahalesi sonrası gözaltına alınan 26 öğrencinin Emniyet'teki ifadeleri tamamlandı. Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde kontrolleri yapılan öğrenciler ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Öğrenciler hakkında '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçunun yöneltildiği öğrenildi.

Ankara'da bir grup üniversite öğrencisinin, 25 Nisan Cuma günü Konur Sokak'ta tutuklu öğrencilerin ve siyasetçilerin serbest bırakılması amacıyla yapmak istedikleri yürüyüşe izin verilmemesi üzerine, polisler, öğrencilere müdahale etmiş, 30 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında gazeteciler ve avukatların da yer aldığı 4 kişi serbest bırakıldı, 26 kişi hakkında mevcutlu gözaltı kararı verilmişti.

Öğrencilerin Emniyet'teki ifade alma işlemleri tamamlandı. Emniyet'te öğrencilerin şu suçlamayla ifadelerinin alındığı öğrenildi:

"25 Nisan Cuma günü saat 19.30 sıralarında ilimiz Çankaya ilçesi Konur 1 Sokak üzerinde sosyal medya hesapları üzerinden 'Gençlik ayakta, geleceği için yürüyüyor', 'Ankara'da üniversiteliler olarak geleceğimiz için memleketteki faşizme karşı yürüyoruz' adı altında yapılan paylaşımlar doğrultusunda yaya trafiğini tamamen kapatarak hayatın olağan akışını bozacak şekilde toplandıktan sonra 'Şehirleri aşa aşa direnişi büyütmeye geldik', '1 Mayıs alanı Taksim Meydanı', 'Hacettepe ayakta', 'Ankara Üniversitesi burada' ibaresi yazılı pankartları açarak Adalet Bakanlığı'na yürüyüş düzenlemek istemeniz üzerine yapılmak istenilen yürüyüş güzergahının Valilik makamında ilan edilen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü güzergahı içerisinde olmaması nedeniyle dağılmanız gerektiği yönünde tarafınıza gerekli ikazlar yapılmıştır. Yapılan ikazlara rağmen dağılmayarak ve sloganlar atarak yürüyüşe geçmeniz üzerine dağılımınızı sağlamak amacıyla müdahalede bulunulmuştur. Yapılan ikazlara ve sonrasındaki müdahaleye rağmen yine dağılmayarak sloganlar atarak emniyet görevlilerine direnmek suretiyle kanuna aykırı eyleminizde ısrarcı olmanız üzerine hakkınızda gerekli adli işlelerin yapılabilmesi amacıyla orantılı olarak zor kullanmak suretiyle yakalandınız. Olay ile ilgili olarak günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan ifade veriniz."

İfadelerin tamamlanmasının ardından öğrenciler Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada hastane kontrolleri tamamlanan öğrenciler Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Öğrencilerin burada Savcılık ifadeleri alınacak.