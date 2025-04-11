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Ankara'da Öğrenci Şiddeti: Beş Kız Öğrenci Soruşturma Altında

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Ankara'da bir kız öğrenciye şiddet uygulayan beş kız öğrenci, adli makamlara sevk edildi. İki öğrenci, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Valilik, olayla ilgili tahkikat başlattı.

(ANKARA)- Ankara Valiliği, Ankara'da bir kız öğrenciye şiddet uygulayan beş kız öğrencinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine ifadeleri alınarak adli makamlara sevk edildiğini ve şiddet uygulayan öğrencilerden ikisinin 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığını duyurdu.

Ankara'nın Keçiören İlçesi'ndeki Etlik Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen beş kız öğrencinin, bir kız öğrenciye şiddet uyguladığı sosyal medyada gündeme geldi. Ankara Valiliği görüntüler üzerine olayla ilgili tahkikat başladığını duyundu. Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"Bazı sosyal medya platformlarında 'Ankara'da liseli akran dehşeti' vb başlıklarda yayınlanan, Keçiören ilçemizdeki bir parkta vuku bulan ve bir grup kız öğrenci tarafından bir kız öğrenciye yönelik akran zorbalık görüntülerini içeren olay ile ilgili olarak adli/idari inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Olaya karışan şüpheli 5 öğrenci tespit edilerek yakalanmış ve Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda usulüne uygun şekilde ifadeleri alınarak adli makamlara sevkedilmiştir. Ayrıca 2 öğrenci hakkında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 175 inci maddesi kapsamında 10 gün okuldan uzaklaştırma tedbiri kararı uygulanmış olup; olaya karışan tüm öğrenciler hakkında idari işlem ve incelemeler sürdürülmektedir."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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