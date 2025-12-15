Ankara'da metro çalışması dolayısıyla Sultan Fatih Caddesi üzerinde yol kapatma uygulaması yapılacak
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı kapsamında Natoyolu İstasyonu Sultan Fatih Caddesi üzerinde 17 Aralık itibarıyla kısmi yol kapatma uygulamasına geçileceği belirtildi.
Deplaselerin tamamlanmasının ardından tam yol kapatma uygulamasının yapılacağı aktarılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif yolları kullanmaları gerektiği ifade edildi.