Haberler

Ankara'da metro çalışması dolayısıyla Sultan Fatih Caddesi üzerinde yol kapatma uygulaması yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Natoyolu İstasyonu'nda 17 Aralık'tan itibaren kısmi yol kapatma uygulamasına geçileceğini duyurdu. Deplaselerin tamamlanmasının ardından bölgedeki yollar tamamen kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Natoyolu İstasyonu Sultan Fatih Caddesi üzerinde 17 Aralık itibarıyla kısmi, deplaselerin tamamlanmasının ardından tam yol kapatma uygulaması yapılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı kapsamında Natoyolu İstasyonu Sultan Fatih Caddesi üzerinde 17 Aralık itibarıyla kısmi yol kapatma uygulamasına geçileceği belirtildi.

Deplaselerin tamamlanmasının ardından tam yol kapatma uygulamasının yapılacağı aktarılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif yolları kullanmaları gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı

Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı
Kiraya verdiği dairesine çilingirle girdi! Gördükleri karşısında öylece kaldı

Kiraya verdiği dairesine çilingirle girdi! Gördükleri şoke etti
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title