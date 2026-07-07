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Ankara'da Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri'nin NATO Protestosuna Müdahale

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Başkentte Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri'nin NATO Zirvesi'ni protesto için düzenlediği yürüyüşe polis müdahale etti, bazı kişiler gözaltına alındı.

(ANKARA) - Başkentte Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri'nin, NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto için düzenlediği yürüyüşe polis müdahale etti. Müdahalede bazı kişiler gözaltına alındı.

Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni protesto amacıyla Dikmen Caddesi'nde eylem yaptı. "İşgale son, NATO defol" yazılı pankartla yürüyüşe başlayan eylemciler, "NATO defol, bu memleket bizim" sloganları attı.

Emniyet güçleri grubun etrafını ablukaya alarak, "Yasaklama kararı var, bunu yaptıramayız. Burada açıklamanızı yapın, dağılın" uyarısında bulundu. Eylemcilerin "Bu yasak kararı yasal değil" şeklinde karşılık vermesi üzerine polis müdahalede bulundu. Gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA
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