Ankara'da Narkotik Operasyon: 60 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da düzenlenen narkotik suçlarla mücadele operasyonlarında 60 şüpheli gözaltına alındı, 28'i tutuklandı. Yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 15-21 Mart 2026 tarihleri arasında uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışmalar yürütüldü. Operasyonlar kapsamında toplam 60 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise 7 bin 221 adet sentetik hap maddesi, 1 kilo 492 gram kokain, 516 gram esrar, 373 gram metamfetamin, 236 gram A.M. maddesi ve 107 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca 12 kök kenevir bitkisi de bulundu. Operasyonlarda uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 hassas terazi, 1 tabanca, 7 tabanca fişeği ile 73 bin 455 TL nakit para da ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
