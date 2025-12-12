Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bir mahalle muhtarı ile oğluna ait 4 araç kundaklandı
Çamlıdere ilçesinde bir mahalle muhtarı ve oğluna ait 4 araç, evlerinin önünde benzin dökülerek kundaklandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bir mahalle muhtarı ile oğluna ait park halindeki 4 araç kundaklandı.
Çukurören Mahallesi Muhtarı Hasan Sağlam ve oğlu Ali Osman Sağlam'a ait 4 araç, sabah saatlerinde evlerinin önünde benzin dökülerek ateşe verildi.
Araçları alevler içinde gören Sağlam, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel