Ankara'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin trafik ışıklarında bekleyip yeşil ışıkta hareket ettiği, Oran istikametindeki motosikletin ise ışıkta geçtiği ve süratli olduğu görülüyor.
KAZA ANI KAMERADA
Ankara'da motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobilin trafik ışıklarda beklediği ve yeşil ışığın yanmasının ardından hareket ettiği, Oran istikametine seyir halinde olan motosikletin ışıkta geçtiği ve süratli olduğu görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı