Haberler

Ankara'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin trafik ışıklarında bekleyip yeşil ışıkta hareket ettiği, Oran istikametindeki motosikletin ise ışıkta geçtiği ve süratli olduğu görülüyor.

KAZA ANI KAMERADA

Ankara'da motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobilin trafik ışıklarda beklediği ve yeşil ışığın yanmasının ardından hareket ettiği, Oran istikametine seyir halinde olan motosikletin ışıkta geçtiği ve süratli olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar

Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu

Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi

Ve TFF'den beklenen hamle geldi
Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir

Memurlara çifte ikramiye müjdesi

Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler

Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler