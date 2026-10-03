Ankara'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

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KAZA ANI KAMERADA

Ankara'da motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobilin trafik ışıklarda beklediği ve yeşil ışığın yanmasının ardından hareket ettiği, Oran istikametine seyir halinde olan motosikletin ışıkta geçtiği ve süratli olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı