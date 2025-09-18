Haberler

Ankara'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir motosikletin park edildiği yerden çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine, şüphelilerin yakalanması için hemen çalışma başlatıldı.

Ankara'da iki kişinin motosiklet hırsızlığı yaptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenimahalle İlçesi 358. Cadde'de ikamet eden F.Ç, apartmanın önüne park ettiği 06 EIT 014 plakalı motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Motosikletinin çalındığını düşünen F.Ç. durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Motosikletin çalındığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin bina önündeki motosikleti alıp bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Hayranıyla fotoğraf çekildi, altına yazılan not ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk birliklerinin Suriye'den çekilme şartını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den çekilmek için 2 şart sundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.