Ankara'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Ankara'da iki kişinin motosiklet hırsızlığı yaptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenimahalle İlçesi 358. Cadde'de ikamet eden F.Ç, apartmanın önüne park ettiği 06 EIT 014 plakalı motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Motosikletinin çalındığını düşünen F.Ç. durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Motosikletin çalındığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin bina önündeki motosikleti alıp bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.