Ankara'da mobilya deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yenimahalle'deki bir mobilya deposunda çıkan yangına, Ankara ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçedeki Dempa Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine yangının söndürülmesi için olay yerine Ankara ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait su tankerlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
